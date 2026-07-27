Putin Admits Escalation: Enemies Unable To Defeat Russia On Battlefield, Resort To 'Open Terrorism' This month has witnessed a string of major Wildberries warehouses and logistics hubs go up in flames due to wave after wave of Ukrainian drones strikes.
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