В честь экс-главы новосибирского племзавода «Ирмень» готовятся учредить губернаторскую премию

Власти региона планируют учредить премию «За выдающиеся достижения в агропромышленном комплексе имени Юрия Бугакова», названную в честь Почетного гражданина Новосибирской области и главы племзавода «Ирмень», ушедшего из жизни в конце прошлого года .
Власти региона планируют учредить премию «За выдающиеся достижения в агропромышленном комплексе имени Юрия Бугакова», названную в честь Почетного гражданина Новосибирской области и главы племзавода «Ирмень», ушедшего из жизни в конце прошлого года .
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