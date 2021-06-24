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В честь экс-главы новосибирского племзавода «Ирмень» готовятся учредить губернаторскую премию

В честь экс-главы новосибирского племзавода «Ирмень» готовятся учредить губернаторскую премию

Власти региона планируют учредить премию «За выдающиеся достижения в агропромышленном комплексе имени Юрия Бугакова», названную в честь Почетного гражданина Новосибирской области и главы племзавода «Ирмень», ушедшего из жизни в конце прошлого года .

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