Детей из РФ запретят усыновлять семьям из стран, где разрешена смена пола

Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий усыновление и опекунство детей из России гражданами зарубежных государств, где разрешена смена пола, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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