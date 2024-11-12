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Детей из РФ запретят усыновлять семьям из стран, где разрешена смена пола

Детей из РФ запретят усыновлять семьям из стран, где разрешена смена пола

Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий усыновление и опекунство детей из России гражданами зарубежных государств, где разрешена смена пола, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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