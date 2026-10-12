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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Переговоры «Альпин» с Geely о приобретении программы в WEC сорвались (Motorsport.com)

По данным издания Motorsport.com, сделка между компаниями «Альпин» и Geely о приобретении китайским производителем французской программы в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( WEC ) сорвалась.

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