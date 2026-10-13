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Луис Энрике: «Я уже устал от «Золотого мяча». У «ПСЖ» есть игроки, которые его заслуживают, не только Дембеле. Надеюсь, мы его выиграем»

Главный тренер « ПСЖ »  Луис Энрике по-английски ответил на вопрос о « Золотом мяче ». «Я уже устал от «Золотого мяча».

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