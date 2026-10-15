Москва представила новейшие разработки топливно-энергетического комплекса на международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН), сообщили журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков и пресс-служба Комплекса городского хозяйства.
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