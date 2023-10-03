НАТО: Когда идет речь о помощи Украине, видно дно бочки

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Форуме по безопасности в Варшаве во вторник, 3 октября, заявил, что когда идет речь о поставках военной помощи Киеву, «уже видно дно бочки», – сообщают СМИ В ходе своего.