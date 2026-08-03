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Exelon "High Probability" Data Center Load Falls 40%

Exelon "High Probability" Data Center Load Falls 40%

Exelon "High Probability" Data Center Load Falls 40% By Ethan Howland, senior reporter at UtilityDive Exelon’s “high probability” data center load fell nearly 40%, to about 11 GW, in the second quarter from 18 GW at the end of last year, the Chicago-based utility company said Thursday.

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