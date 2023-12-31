С наступающим! Синоптики поздравляют челябинцев новогодним прогнозом

Рассказываем, какой будет погода в ночь с 31 декабря на 1 января 2024 года.Новогодняя ночь не разочарует челябинцев: метеорологи рассказали, с какой погодой южноуральская столица встретит наступающий, 2024 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии