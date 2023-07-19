Таксист из Саратова избил и ограбил мужчину в Назарово

Поездка в такси закончилась ограблением для 58-летнего мужчины в городе Назарово. Как сообщают в полиции Красноярского края, мужчина поймал такси на центральной площади города и попросил водителя отвезти его в сад, который находится за плотиной.
Поездка в такси закончилась ограблением для 58-летнего мужчины в городе Назарово. Как сообщают в полиции Красноярского края, мужчина поймал такси на центральной площади города и попросил водителя отвезти его в сад, который находится за плотиной.
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