НГС - Красноярск

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  • Иван
    Терехов вообще умный мужик, в губернаторы идет. Кто знал, что в таблетках перед сном мухоморы есть5 человек отравил...
  • DenSir
    да просто хочет Москва к рукам прибрать местные фирмы и дело в шляпе«Русгидро» купила...

Таксист из Саратова избил и ограбил мужчину в Назарово

Таксист из Саратова избил и ограбил мужчину в Назарово

Поездка в такси закончилась ограблением для 58-летнего мужчины в городе Назарово. Как сообщают в полиции Красноярского края, мужчина поймал такси на центральной площади города и попросил водителя отвезти его в сад, который находится за плотиной.

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