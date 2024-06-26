Страны БРИКС приостановили прием новых членов в организацию. Это необходимо для того, чтобы разобраться с вновь прибывшими, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой.
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