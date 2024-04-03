Имя: Джиджи Фамилия: Париж Имя: Джиджи Пэрис Национальность: американец Родилась: 14 июня 1992 г. Страна: Майами, Флорида, США Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Карий Размеры: (США) 34-23-34 (ЕС) 86-58-86 Рост: 5,8; 172 см Размер обуви: (США) 8 Инстаграм Джиджи Пэрис – @msgigiparis #Gigi #Paris.
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