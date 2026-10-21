Теплозащита Orion получила в 11 раз меньше повреждений при возвращении с Луны NASA завершила анализ теплозащитного экрана космического корабля Orion, на котором весной этого года четыре астронавта совершили облет вокруг Луны в рамках миссии Artemis II.
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