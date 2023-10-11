Директор ФСБ Бортников назвал главной целью террористов захват власти в Таджикистане и Узбекистане

️Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что представители спецназа вооруженных сил Британии участвовали в подготовке украинских диверсантов, которые планировали атаки на военные и транспортные объекты в России, а также на АЭС.
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