Минкульт Украины запретил Сердючке выезжать за границу на концерты

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает Верке Сердючке мобилизацией. Артисту Андрею Данилко запрещено выезжать из страны, он может давать концерты только в поддержку Украины, сообщил Telegram-канал Shot.
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