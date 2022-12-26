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Гризманн уже тренируется с «Атлетико». Форвард готов сыграть с «Эльче» в четверг

Форвард Антуан Гризманн уже несколько дней тренируется после финала ЧМ-2022. Француз приступил к индивидуальным занятиям в «Атлетико» в среду после того, как 18 декабря принял участие в решающем матче чемпионата мира с Аргентиной (3:3, 2:4 по пен.

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