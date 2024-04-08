Пока Пашиняна ставят в позу в Европе, Москве и Баку остаётся ударить сообща

СК

Сергей Ковалев

вопрос самодостаточности раскрыт классикой М-Л полностью. все, кто не, те побираются. однозначно! не дали тут, ищут там. им так проще, ибо есть понятие собственного кармана. а вот если бы за нацию переживали, то тогда впрягались бы по полной в совместную и ответственную работу, ибо только так можно гарантировать собственное будущее. ёжику понятно. уверен - и пашинянам всяким это тоже понятно. но аз выбирают иные ходы, тогда ... что? - тогда абсолютно понятно, что!ъ