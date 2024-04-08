КОТ КОСТЯН У премьера Пашиняна беда, его будущие хозяева не спешат осыпать нынешнего де-факто уже вассала материальными благами.
Пока Пашиняна ставят в позу в Европе, Москве и Баку остаётся ударить сообща
Комментарии
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ЮК
Юрий Кондрацкий
Доиграются армяне. Правда плохо, что все в Россию побегут.
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8 час.
СК
Сергей Ковалев
вопрос самодостаточности раскрыт классикой М-Л полностью. все, кто не, те побираются. однозначно! не дали тут, ищут там. им так проще, ибо есть понятие собственного кармана. а вот если бы за нацию переживали, то тогда впрягались бы по полной в совместную и ответственную работу, ибо только так можно гарантировать собственное будущее. ёжику понятно. уверен - и пашинянам всяким это тоже понятно. но аз выбирают иные ходы, тогда ... что? - тогда абсолютно понятно, что!ъ
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7 час.
Надежда
Этого журнаглиста мыколку паршиняна давно пора было на место поставить! Очередной ослик потянулся за подвешенной западом перед носом морковкой...
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3 час.
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