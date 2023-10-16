Вице-глава ФТР Селиваненко похвалил Рублева за теннис после проигранного турнира

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что россиянин Андрей Рублев, который не сумел завоевать титул "Мастерса" в Шанхае, на протяжении всего турнира демонстрировал отличный теннис.
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