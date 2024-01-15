В АТОР рассказали о росте турпотока за границу на 40%

Турпоток за рубеж в новогодние праздники вырос на 35–40%, россияне совершили около полумиллиона поездок, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
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