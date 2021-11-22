Daily Storm

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В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступника

В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступника

За такой запрет выступили замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов и парламентарий Султан ХамзаевПарламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминание национальности преступников в материалах СМИ.

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