В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступника

За такой запрет выступили замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов и парламентарий Султан ХамзаевПарламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминание национальности преступников в материалах СМИ.
За такой запрет выступили замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов и парламентарий Султан ХамзаевПарламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминание национальности преступников в материалах СМИ.
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