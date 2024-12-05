Министр финансов Колумбии подал в отставку после обвинений в коррупции

Министр финансов и государственного кредита Колумбии Рикардо Бонилья подал в отставку на фоне обвинений в предполагаемой причастности к коррупции в Национальной службе управления рисками стихийных бедствий (UNGRD).
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