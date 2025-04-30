Российские военные рассказали о боях за Горнальский монастырь

Российские военнослужащие из группировки «Север» держали позиции у Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области круглосуточно, несмотря на то, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались 2-3 раза в день направлять на них беспилотники и обстреливать.