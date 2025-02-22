ВС РФ уничтожили «Градом» пикапы, миномёты и пункты управления БПЛА ВСУ

Видео работы наших военных опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.Министерство обороны России показало успешную работу боевых расчётом системы залпового огня «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».
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