Окно невозможностей: премьера в Театре Моссовета – "Женитьба" Гоголя

Известный своими оригинальными и порой рискованными интерпретациями привычной классики худрук Театра Моссовета Евгений Марчелли взялся за одну из главных пьес отечественного театра – гоголевскую «Женитьбу».
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