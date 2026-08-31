БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 31 августа, главное: Четвертые сутки Киев задыхается под ударами возмездия, Орехов ждет судьба Константиновки

Сводки СВО, 31 августа, главное: Четвертые сутки Киев задыхается под ударами возмездия, Орехов ждет судьба Константиновки

1649-й день спецоперации. ВС РФ приступили к подготовке новых воздушных атак — энергетику Украины ждет конец Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС ГрВ «Север» установила контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области.

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