Сводки СВО, 31 августа, главное: Четвертые сутки Киев задыхается под ударами возмездия, Орехов ждет судьба Константиновки

1649-й день спецоперации. ВС РФ приступили к подготовке новых воздушных атак — энергетику Украины ждет конец Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС ГрВ «Север» установила контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области.
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