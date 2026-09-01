Собянин анонсировал запуск трех новых причалов

До конца 2026 года третий и четвертый речные маршруты дополнят новыми причалами. Сергей Собянин рассказал, что Красные Холмы появятся на третьем маршруте, который намерены продлить, а Воробьевская Набережная и Новодевичьи Пруды — на четвертом.