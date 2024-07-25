Спортсменов в РФ могут обязать приносить присягу

В тексте есть клятва на верность России.фото: duma.gov.ru--> Группа депутатов Госдумы внесла межфракционный законопроект, который может обязать спортсменов сборных команд страны приносить присягу и знать российский гимн.
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