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Спортсменов в РФ могут обязать приносить присягу

Спортсменов в РФ могут обязать приносить присягу

В тексте есть клятва на верность России.фото: duma.gov.ru--> Группа депутатов Госдумы внесла межфракционный законопроект, который может обязать спортсменов сборных команд страны приносить присягу и знать российский гимн.

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