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Суд обязал супругу Варди выплатить 1,4 миллиона фунтов издержек

Суд постановил, что Ребекка Варди, супруга футболиста «Лестера» Джейми Варди, должна возместить Колин Руни, жене экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, 1,4 миллиона фунтов стерлингов в качестве оплаты судебных издержек, сообщает The Telegraph.

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