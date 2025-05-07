Суд обязал супругу Варди выплатить 1,4 миллиона фунтов издержек

Суд постановил, что Ребекка Варди, супруга футболиста «Лестера» Джейми Варди, должна возместить Колин Руни, жене экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, 1,4 миллиона фунтов стерлингов в качестве оплаты судебных издержек, сообщает The Telegraph.
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