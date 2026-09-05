Green Bonds Hit Record High Despite Persistent Challenges

Green bonds account for a tiny proportion of the global bond market but have significant growth potential as consumers become increasingly concerned about environmental issues, such as climate change.
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