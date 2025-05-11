В России предложили использовать биометрию как альтернативный способ проверки возраста покупателей

Замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов предложил использовать биометрические данные как альтернативный способ проверки возраста покупателей при реализации товаров с возрастными ограничениями .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии