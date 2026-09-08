В Москве спасли гулявшего по району Измайлово лося

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Лося, вышедшего в город в районе Измайлово, вернули в лес в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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