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Ивановские новости

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Ивановский «Текстильщик» уступил «Волжанину» в Кубке т/к «Волейбол»

Ивановский «Текстильщик» уступил «Волжанину» в Кубке т/к «Волейбол»

В первой игре группового этапа ивановский «Текстильщик» проиграл костромскому «Волжанину» со счётом 0:3.

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