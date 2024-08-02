Поздравляем племянника Дроздова Сергея с праздником днём ВДВ! Желаем ему всего наилучшего, здоровья, успехов во всём.
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Поздравляем племянника Дроздова Сергея с праздником днём ВДВ! Желаем ему всего наилучшего, здоровья, успехов во всём.