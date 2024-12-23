По всей России температура превысит климатическую норму

Большую часть территории России ожидает аномально теплая погода. Отклонения от климатических норм обусловлены воздействием теплых воздушных масс с Атлантики, пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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