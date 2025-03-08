Тг-канал «ЧП Обнинск»: девушку жестко сбили прямо на пешеходном переходе

В соцсетях появилась информация, что утром 8 марта в Обнинске на пешеходном переходе автомобиль жестко сбил девушку В соцсетях появилась информация, что утром 8 марта в Обнинске, прямо на «зебре», автомобиль жёстко сбил девушку.