Спички - не игрушка

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"Очередная диверсия против наших детей". Теперь отличились составители ЕГЭ – чиновники из ФИПИ

"Очередная диверсия против наших детей". Теперь отличились составители ЕГЭ – чиновники из ФИПИ

Решетникова Ольга Александровна так и останется безнаказанной за дискредитацию.всего! Тут очередная диверсия произошла в системе российского образования против наших детей.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Ну прям как в америке. Умные им не нужны. Нужны электорат ,чтоб голосовал как надо...
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6 час.
igor laptev
решетникова ольга александровна есть предатель Родины и нанятый шпион. где прокуратура?
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5 час.
Сергей Горбунов
Сволочи редкостные, а мишустину и министру образования до лампочки, это мягко выражаясь!
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4 час.

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