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Лидер новых властей Сирии решил обсудить со своими соратниками статус ЛГБТ

Лидер новых властей Сирии решил обсудить со своими соратниками статус ЛГБТ

Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа в 2025 году обсудит со своими сторонниками статус ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), женский дресс-код и возможность употребления алкоголя.

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