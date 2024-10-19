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Путин назначил Орешкина спецпредставителем по финансовому сотрудничеству с БРИКС

Путин назначил Орешкина спецпредставителем по финансовому сотрудничеству с БРИКС

Президент РФ Владимир Путин назначил замруководителя Администрации главы государства Максима Орешкина своим специальным представителем по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС.

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