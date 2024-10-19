Путин назначил Орешкина спецпредставителем по финансовому сотрудничеству с БРИКС

Президент РФ Владимир Путин назначил замруководителя Администрации главы государства Максима Орешкина своим специальным представителем по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии