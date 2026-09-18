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15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

Реальность довольно часто разочаровывает. Все потому, что вы строите планы, фантазируете о чем-то, представляете, как все произойдет, но на деле ваши ожидания не оправдываются.

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