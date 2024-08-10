Украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Ярославской области

В ночь на субботу, 10 августа, в результате действий системы противовоздушной обороны были уничтожены несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пытавшихся атаковать предприятие в Ярославской области.
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