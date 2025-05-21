Санкции не работают: популярный немецкий блогер в шоке от России (ВИДЕО)

Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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Eduard
Заметьте эта сволочь не думает о законности санкций вообще.Тоесть совершать перевороты в мире это нормально.газопроводыювзрывать тоже,а вот отстаивать свое для него сволочи это странно!
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