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Сам себе мастер

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Стильные тапочки-мокасины крючком: подробное описание для новичков

Стильные тапочки-мокасины крючком: подробное описание для новичков

Как связать крючком стильные теплые тапочки на зиму? Очень просто) Вам понадобятся: толстая шерстяная пряжа, контрастные нитки для вышивки узора и кусок старой кожи от сумки или куртки для подошвы (можно заменить войлочной подошвой).

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