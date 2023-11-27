Стильные тапочки-мокасины крючком: подробное описание для новичков

Как связать крючком стильные теплые тапочки на зиму? Очень просто) Вам понадобятся: толстая шерстяная пряжа, контрастные нитки для вышивки узора и кусок старой кожи от сумки или куртки для подошвы (можно заменить войлочной подошвой).