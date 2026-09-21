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Царьград

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Курьер из Петербурга получил 1 год 8 месяцев за кражу 810 тысяч у пенсионерки

Курьер из Петербурга получил 1 год 8 месяцев за кражу 810 тысяч у пенсионерки

В Петербурге курьер мошенников, забравший у 80-летней женщины 810 тысяч рублей под предлогом предотвращения перевода её сбережений на Украину, приговорён к 1 году 8 месяцам колонии общего режима.

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