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Аргументы и Факты

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Ученые нашли доказательства, что Египтом могла править женщина-фараон

Ученые нашли доказательства, что Египтом могла править женщина-фараон

Меретнейт могла быть первой женщиной-фараоном в истории Древнего Египта. Новые свидетельства ее суверенного статуса обнаружили египтологи из Карлова университета в Праге и специалисты по цифровой археологии из Бухарестского университета, об этом пишет издание Sciencealer.

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