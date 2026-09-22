Ученые нашли доказательства, что Египтом могла править женщина-фараон

Меретнейт могла быть первой женщиной-фараоном в истории Древнего Египта. Новые свидетельства ее суверенного статуса обнаружили египтологи из Карлова университета в Праге и специалисты по цифровой археологии из Бухарестского университета, об этом пишет издание Sciencealer.