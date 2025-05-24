США пытаются добиться поддержки ЕС по пошлинам против — Китая WSJ

США пока не могут убедить Европейский союз ввести торговые ограничения в отношении КНР, хотя администрация президента США Дональда Трампа старается это сделать, 23 мая пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
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