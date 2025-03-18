Blizzard Arcade Collection и Atomfall скоро появятся в Game Pass, а сразу четыре Yakuza из подписки у...

Blizzard Arcade Collection и Atomfall скоро появятся в Game Pass, а сразу четыре Yakuza из подписки удалятИздательство Microsoft представило вторую волну мартовских игровых новинок для подписчиков Game Pass на PC и консолях Xbox, а также раскрыло список проектов, покидающих сервис в конце месяца.