Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

160 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Оформление вертикали власти впечатляет. Но зачем так обильно? Лучше бы побольше фото о проделанной работе вместо о...Как прошел годово...
  • А Кудасов
    Для детей мигрантов?В Барнауле в ближ...
  • Strannik Mr
    А я думаю, наши взаимоотношения с пиндосами восстановятся только тогда, когда появится новый пролив имени Сталина  ме...Захарова рассказа...

В Барнауле в ближайшие годы построят восемь новых школ и три пристройки

В Барнауле в ближайшие годы построят восемь новых школ и три пристройки

Об этом сообщил глава города Вячеслав Франк Восемь новых общеобразовательных школ и три пристройки к ним построят в Барнауле в ближайшие годы, заявил глава города Вячеслав Франк 5 марта, выступая с отчетом о работе за 2023 год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
Для детей мигрантов?
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх