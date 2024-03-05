В Барнауле в ближайшие годы построят восемь новых школ и три пристройки

Об этом сообщил глава города Вячеслав Франк Восемь новых общеобразовательных школ и три пристройки к ним построят в Барнауле в ближайшие годы, заявил глава города Вячеслав Франк 5 марта, выступая с отчетом о работе за 2023 год.
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