В Барнауле в ближайшие годы построят восемь новых школ и три пристройки

Об этом сообщил глава города Вячеслав Франк Восемь новых общеобразовательных школ и три пристройки к ним построят в Барнауле в ближайшие годы, заявил глава города Вячеслав Франк 5 марта, выступая с отчетом о работе за 2023 год.