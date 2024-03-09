10 особенностей жизни в США, о которых вы вероятно не слышали

Ну кто из нас хоть раз не мечтал погулять по улицам Нью-Йорка: увидеть яркие билборды на Таймс-сквер, насладиться величием Эмпайр-стейт-билдинг, покататься на желтом такси и позавтракать блинчиками в уютной кофейне? Правда, отправляясь навстречу своей мечте, вы должны кое-что узнать: в США есть особенности, которые могут удивить туристов и мигрантов, и из-за которых они все время попадают в неловкие ситуации.