Производитель Bayraktar испытал дрон вертикального взлета и посадки

Компания Baykar испытала БПЛА вертикального взлета и посадки Kalkan VTOL Турецкая компания Baykar, которая производит дроны Bayraktar, провела испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вертикального взлета и посадки Kalkan VTOL.
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