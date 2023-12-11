 От 16 тысяч: жительница Краснодара оказалась шокирована ценами на живые новогодние елки

От 16 тысяч: жительница Краснодара оказалась шокирована ценами на живые новогодние елкиЖительница Краснодара разместила в соцсетях видео, в котором рассказала о своих впечатлениях от цен на новогодние ели, которые уже начали продавать на улицах краевого центра.
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